حالات الإصابة بفيروس كورونا تتعدى 3 ملايين عبر العالم

بلغت، اليوم الخميس، حالات الإصابة بفيروس كورونا نحو 3.2 مليون إصابة في العالم و228 ألف وفاة.

أفادت إحصاءات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 3 ملايين و220 ألفا و268 شخصا فيما توفي 228 ألفا و224 شخصا.

وأشارت الجامعة الأمريكية أن أوروبا سجلت أكثر من 130 ألف وفاة.

فيما تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الـ60 ألفا.

وأضافت الجامعة أن عدد المتعافين من الفيروس حول العالم ارتفع إلى أكثر من مليون.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بأكثر من ـ147 ألفا.

تلتها إسبانيا بـ132 ألفا و929، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بـ12 ألفا و400.