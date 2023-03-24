جوان حجام: “ما عشته في ملعب نيلسون مانديلا لا يصدق”

لم يخف الوافد الجديد على تشكيلة المنتخب الوطني، جوان حجام، إعجابه الشديد، بالأجواء المميزة التي عاشها في ملعب “نيلسون مانديلا” بمناسبة أول مباراة له بألوان الخضر.

وبالرغم من أن لاعب نانت الفرنسي، اكتفى بمتابعة فوز رفقائه بثنائية لهدف أمام النيجر، سهرة أمس، إلا أن حجام، أشاد بالأجواء الرائعة التي عاشها طيلة الـ 90 دقيقة من كرسي الاحتياط.

وقال حجام عن تلك اللحظات: “لقد كان احساس لا يصدق..لعبت في العديد من الملاعب في الليغ1 وصراحة الأجواء التي عشتها اليوم (يقصد أمس) أعتبرها الأفضل في مسيرتي الكروية.”

وفي تصريحات إعلامية عقب مباراة النيجر، شدد حجام، على ضرورة مواصلة العمل بجد، من أجل العودة بنتيجة إيجابية من لقاء العودة المقرر هذا الاثنين بتونس، وختم: “حققنا انتصار مهم للثقة، ولكن شاهدتم أن الأمور كانت صعبة للغاية وعلينا العمل بجد لنكون جاهزين”.