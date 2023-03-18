حجام يتمنى التحاق الحارس تلمساني بالخضر

هنأ حارس رديف نادي تشيلسي الانجليزي، سامي تلمساني، الوافد الجديد على المنتخب الوطني، جوان حجام، بعد تلقيه دعوة رسمية للالتحاق بتربص الخضر، الذي سينطلق هذا الاثنين بسيدي موسى.

وفي تغريدة أطلقها تلمساني، الذي قرر التراجع عن حمل ألوان المنتخب المغربي، وتغيير جنسيته الرياضية تمهيدا للالتحاق بالخضر، هنأ صديقه حجام، قائلا: “هنيئا لأخي، إنها مستحقة من أف سي باريس إلى الاحتراف..دائما معا ما شاء الله”.

ورد حجام على تهنئة زميله السابق في نادي أف سي باريس، بتغريدة أخرى قال فيها: “شكرا أخي، متشوّق للعب معك سويا في المنتخب إن شاء الله.”