حجام يرضخ لضغوطات مدرب نانت ويوافق على الإفطار!

فجرت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الثلاثاء، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكدت بأن الدولي الجزائري، جوان حجام، أفطر في لقاء ناديه نانت الأخير، أمام المضيف أوكسير.

وكان حجام قد عاد الأحد الماضي إلى المنافسة الرسمية رفقة نانت، بعدما غاب عن 3 لقاءات متتالية بقرار من المدرب أنطوان كومبواريه، بسبب تمسك لاعب الخضر الجديد بالصيام.

غير أن موقع “سكور أف أر” الفرنسي، كشف اليوم الثلاثاء، لدى حديثه عن المنافسة بين حجام وزميله كوينتين ميرلين، بأن عودة مدافع الخضر، أحدثت تغييرات داخل المجموعة.

قبل أن يفجر ذات المصدر، مفاجئة مدوية، حينما قال إن حجام، أفطر خلال سفرية نانت لملاقاة أوكسير الأحد الماضي، بسبب الرحلة، ما يؤكد أن الدولي الجزائري رضخ لضغوطات كومبواريه.

كما أكد الموقع ذاته، بأن حجام اتفق مع مدربه على الإفطار في رمضان، في كل مرة يكون فيها الفريق على سفر.