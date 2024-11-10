حجام يطمئن بيتكوفيتش

تلقى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، أخبارا سارة، قادمة من الدوري السويسري، بخصوص جاهزية الظهير الأيسر للخضر، خوان حجام.

وكان بيتكوفيتش، قد فاجأ الجميع بإستدعاء حجام، لتربص الخضر، المقرر انطلاقه غدا الاثنين، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا. يومي الـ 14 والـ 17 نوفمبر الجاري.

وذلك، بسبب إصابته مطلع نوفمبر الجاري، بتمزق على مستوى ألياف عضلية في ربلة الساق، وتأكيد ناديه السويسري، يونغ بويز، غيابه لـ 21 يوما.

غير أن حجام، تجاوز مرحلة الخطر، وسجّل حضوره في التشكيلة الأساسية لناديه. في المواجهة المرتقبة مساء اليوم الأحد، أمام لوغانو، ضمن فعاليات الجولة الـ 14 من الدوري السويسري.

ومن دون شك، فإن عودة حجام، الذي غاب عن آخر لقاءين لناديه أمام زيورخ في الدوري المحلي وشاختار دونيتسك الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا. ستريح الناخب الوطني، بيتكوفيتش. لاسيما وأن لاعب يونغ بويز، أظهر مستويات كبيرة في الفترة الماضية مع ناديه والمنتخب على حد سواء.