حجز أزيد من 140 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتعددة المهام لفرقة الجمارك بالسوقر ولاية تيارت من إحباط عملية ترويج أكثر من 17 ألف قرص مهلوس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت بعد معلومات مؤكدة تفيد بقدوم سيارة محملة بالممنوعات على إثر ذلك. قام أفراد الجمارك بوضع حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 23. حيث تم ضبط سيارة نفعية كانت قادمة من ولاية جنوبية. وبعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوس. تبين أن صاحبها كان يخبئها عبر تجاويف السيارة بصورة لتمويه أعوان الجمارك الذين كشفوها بطريقتهم الخاصة.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 17190 قرص مهلوس من نوع بريقابالين. وضبط الشخص المتورط ويبلغ من العمر 60 سنة واحالته على الجهات القضائية في اطار محاربة كل الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

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تيارت: الدرك يفكك شبكة إجرامية تقودها فتاة إعتدوا على صاحب سيارة وسرقته

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت. من تفكيك شبكة إجرامية تقودها فتاة مختصة في سرقة السيارات. وحسب بيان لذات الفرقة، فإن العملية جاءت إثر إتصال وارد إلى مقر الفرقة المحلية مفاده تعرض أحد الأشخاص للإعتداء والسرقة من طرف مجهولين. ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى مكان الإعتداء على مستوى الطريق الولائي رقم 11. الرابط بين بلديتي الدحموني وسيدي الحسني بتيارت. وبعد تنشيط الإستعلامات تم تحديد مكان تواجد المركبة من نوع “رونو كليو” المستعملة في الجريمة. ليتم مباشرة التوجه إلى منطقة الزلجة. أين تم العثور على المركبة مركونة بحافة الطريق وبداخلها مرافقته البالغة من العمر 22 سنة. كما أشار البيان، إلى أنه وبعد أخذ أقوال الضحية رفقة الفتاة أكدا أنهما كانا على متن مركبة ملك له على حافة الطريق الولائي رقم 11. ليتفاجأ بشخصين أحدهما إعتدى على الضحية بواسطة سلاح أبيض بعدها تمكن من الفرار. وعند عودته لم يجد الفتاة ومبلغ مالي قدره 100 ألف دج. غير أنه بعد التعمق في التحقيق وتنشيط الإستعلامات تبين أن إدعاءات المعنية كونه قد تم أخذها بالقوة لا أساس لها من الصحة. بل تعد شريكة عناصر الشبكة الإجرامية. حيث تم وضع خطة مسبقا للإيقاع بالضحية البالغ من العمر 33 سنة. أين قامت بإستدارجه إلى المكان المتفق عليه مكان الإعتداء. كما تم وضع المركبة بالمحشر البلدي لبلدية الدحموني

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