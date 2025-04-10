حجز سلاحين “كلاشينكوف” و171 طلقة نارية بالنعامة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالنعامة، فرقة الجمارك بالصفيصيفة و فرقة الجمارك بعين الصفراء التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بالنعامة. و من خلال عملية نوعية تم تنفيذها بتنسيق محكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بالنعامة، من حجز أسلحة وذخيرة.

وحسب بيان للجمارك، فإن العملية جاءت مواصلة للجهود الميدانية الحثيثة والمتواصلة للفرق الجمركية العملياتية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية. وقد أسفرت هذه العملية عن حجز سلاحين من نوع كلاشينكوف. و 7 مخازن سلاح. بالإضافة كذلك إلى 171 طلقة عيار.

كما تعكس العملية يقظة واحترافية المصالح العملياتية و التعاون الميداني الوثيق بين مصالح الجمارك ومختلف الأجهزة الأمنية. وعلى رأسها وحدات الجيش الوطني الشعبي المرابطة على الحدود. في مكافحة شتى أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود حفاظا حفاظًا على الأمن والاستقرار الوطني.

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