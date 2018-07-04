حجز 10 آلاف قارورة من المقويات الجنسية داخل ورشة سرية في سطيف

العملية انتهت بضبط 10 قناطير من الخلطات العشبية وسوائل أخرى أيضا

تمكنت مصالح فرقة النظافة والتطهير بأمن ولاية سطيف، بداية الأسبوع الحالي، من تفكيك أكبر ورشة سرية للطب البديل وإنتاج الخلطات العشبية الطبية لدواع علاجية متنوعة، حيث جاءت العملية بناء على معلومات تفيد بوجود حركة غير عادية بمرآب بحي الهضاب.

وبعد ترصد كل التحركات أمام المرآب وأخذ كل الإجراءات تمت مداهمة وتفتيش المرآب، واكتشاف ورشة سرية لصناعة الخلطات العشبية المستعملة في جميع الأمراض المستعصية التي عجز الطب عن علاج بعضها، حيث تم الوقوف على وضعية كارثية من حيث النظافة والسلامة الصحية.

وتم العثور على كميات كبيرة من هذه الخلطات العشبية قدرت بأكثر من 10 قناطير من هذه الخلطات الجاهزة والمعبأة داخل حوالي 10 آلاف قارورة زجاجية وبلاستيكية من مختلف الأنواع، على شكل خلطات أو سوائل أو مراهم وعليها قصاصات تبين استعمال هذه الخلطة، خاصة الأمراض المستعصية، كالسكري والروماتيزم والتبوّل عند الأطفال، ومرض القولون والأورام، ومنها خلطات عشبية تستعمل كمقويات جنسية وأخرى تستعمل لعلاج وتقوية الذاكرة توصف للطلبة وتلاميذ المدارس وغيرها.

كما أن هذه الخلطات تمت بعيدا عن الرقابة المخبرية من أعشاب مجهولة وغير معروفة في الطب البديل، رغم أن صاحبها لا يحوز على القيد في السجل التجاري ويستغل بعض الفتيات في نشاطه لتعبئة هذه القارورات.