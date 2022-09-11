حجز 17 ألف دينار تونسي ومهلوسات بالعيون وأم الطبول

تمكن أعوان كل من المفتشيتين الرئيسيتين لفحص المسافرين بالمركزين الحدوديين البريين بالعيون وأم الطبول، والفرقة المتنقلة، من حجز مبلغ مالي وأقراص مهلوسة.

وتمت العمليتين، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة. أين تم حجز 17.000 دينار تونسي كانت مخبأة بين أمتعة أحد المسافرين.

بالإضافة إلى 6.832 قرص مهلوس من نوع Prégabaline ADONTAG 150 ملغ. تم ضبطها بعد عملية فحص دقيق مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة سياحية.

وتكرس العمليتان يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل آداء واجبهم المهني. لاسيما في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتهدف هكذا عمليات، إلى حماية الإقتصاد الوطني والمساهمة في مكافحة تهريب وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية. وكل ما يهدد صحة وسلامة المواطن.