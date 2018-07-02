حذار.. مناشف المطبخ قد تؤدّي إلى تسمّم غذائي

رجحت دراسة حديثة أن استخدام مناشف المطبخ في أغراض متعددة قد يؤدي إلى حدوث تسمم غذائي.

وفحص باحثون في جامعة “موريشيوس” أكثر من مئة منشفة استخدمت في المطبخ لمدة شهر.

وكشف الفحص أن بكتيريا الإيكولاي غالبا ما توجد في المناشف التي تستخدم في أغراض مختلفة، مثل تنظيف الأدوات والأسطح وتجفيف الأيدي.

كما أشارت النتائج إلى أن المناشف المبللة التي تستخدمها الأسر التي تأكل اللحوم تحتوي أيضا على بكتيريا الإيكولاي

ويؤدي استخدام نفس المنشفة في أكثر من غرض إلى زيادة فرص انتشار البكتيريا، وقد تؤدي في النهاية إلى حدوث تسمم غذائي.

وعُرضت نتائج هذه الدراسة في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة بولاية جورجيا الأمريكية.

وأثبت الفحص أن 49 في المئة من المناشف تنمو بداخلها البكتيريا، وهو الأمر الذي تزيد فرص حدوثه مع ارتفاع عدد أفراد الأسرة ووجود أطفال بينهم.

والإيكولاي هي بكتيريا تنتشر في أمعاء الإنسان ولحيوان، وأغلبها من النوع غير الضار، لكن بعضها قد يسبب تسمم وعدوى خطيرة