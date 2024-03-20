حذف صور هاري وميغان من الموقع الرسمي للعائلة المالكة البريطانية

لم يعد لدى هاري وميغان الآن سوى صورة وسيرة ذاتية مشتركة أقصر تشير إلى انسحابهما من العائلة المالكة.

كما رصدت صحيفة ديلي ميل، كان لدوق ودوقة ساسكس في السابق صورتان منفصلتان على هذا الموقع.

ولكن، مساء الاثنين، تم تخفيض رتبتهم ولم يعد لديهم الآن سوى سيرة ذاتية مشتركة أقصر، تشير إلى ابتعادهم عن العائلة المالكة.

ومع ذلك، في نهاية هذه الصورة الجديدة، تمت إضافة رابط إلى موقع Sussex.com.

وأطلق هاري وميغان هذا الموقع في فيفري الماضي ليحل محل موقع Archewell.com.

ويجمع هذا الموقع جميع الأنشطة الخيرية والسمعية والبصرية للزوجين.

ومن بين التغييرات الأخرى التي أدخلت على الموقع، تشير صحيفة ديلي ميل إلى أنه تم تعديل صورة الأمير أندرو أيضًا. لتشير إلى انسحابه من الحياة العامة عقب فضيحة إبستين والقرار الذي اتخذته الملكة إليزابيث الثانية عام .2022 بسحب قواته العسكرية والملكية.

ويأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه الأمير هاري وزوجته في فبراير تغيير الاسم الأخير لطفليهما آرتشي وليليبت.

واستخدم الطفلان، البالغان من العمر 4 أعوام وعامين على التوالي، لقب ساسكس منذ تتويج الملك تشارلز الثالث في ماي الماضي. بدلا من ماونتباتن-ويندسور، وهو الاسم المخصص منذ عام 1960 لأحفاد الملكة من غير أصحاب السمو الملكي.