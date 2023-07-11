حرارة تصل إلى 49 درجة في هذه الولايات

كما ستعرف هذه الولايات درجات حرارة مرتفعة تتراوح ما بين 36 و49 درجة تحت الظل.

أما الولايات المعنية فهي كل من أدرار، الشلف،الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجلفة. جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران. البيض، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت. غرداية، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، عين صالح، تقرت، المغير، المنيعة.

وفي ظل هذا الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة تعدت 48 درجة تحت الظل خاصة في أوقات الذروة، ذكرت وزارة الصحة بالإجراءات الوقائية الضرورية في أوقات الحرارة المرتفعة. حيث يعتبر الأطفال و المسنّين و ذوي الأمراض المزمنة الفئة الأكثر عرضة لخطر الحرّ.

كما دعت وزارة الصحة إلى أخذ الاحتياطات، على غرار غلق الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة لأشعّة الشمس. الإبقاء على النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل. تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا، إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء. في حالة الاضطرار إلى الخروج، ينصح بارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث تحت الظل بعيدا عن اشعة الشمس، الاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكن ذلك.

وكذا تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكرأو مادة الكافيين. وتفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة…).

ونبهت وزارة الصحة المواطنين من أعراض آلام في الرأس،الرغبة في التقيؤ، عطش شديد،ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة. مع الاحمرار و الجفاف،تشوّش ذهني. حيث تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ. وعليه يجب التصرف بسرعة والاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية).

وفي انتظار وصول الإسعاف ينقل الشخص الذي يظهر عليه إحدى هذه الأعراض إلى مكان بارد. واعطاءه الماء و رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) و تهويته.