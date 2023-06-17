حرب أوكرانيا تدخل فصلا جديدا

أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، السبت، مجمع الصناعات العسكرية بزيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وشدد شويغو،خلال تفقده مؤسسة الصناعات العسكرية والدفاعية في منطقة أومسك، على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ حجوزات وزارة الدفاع وتلبية احتياجات القوات الروسية .

وأشاد شويغو بما اعتبره بتحسين القدرات الإنتاجية العسكرية وتحسين جودة السلاح الروسي.

وأولى وزير الدفاع الروسي اهتماماً خاصاً لتحسين أمن الأطقم والعربات المصفحة أثناء تحضيرها للشحن إلى منطقة العمليات الخاصة.

من جانبه، أفاد رئيس المديرية الرئيسية المدرعة في وزارة الدفاع الروسية اللواء ألكسندر شيستاكوف بأنه تم الانتهاء من جميع المركبات المدرعة مع مراعاة المتطلبات الأمني.

وقد تم بالفعل تحميل المعدات على منصات السكك الحديدية وهي جاهزة للإرسال إلى القوات.

وأشار شيستاكوف إلى أنه سيتم إرسال وحدات الحماية المعقدة للدروع عن طريق القيادة جنبًا إلى جنب مع الدبابات. وسيتم تثبيتها في المناطق التي تتركز فيها القوات.