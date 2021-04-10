حرب التحرير الثانية في الصحراء الغربية تدخل شهرها الخامس

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ150، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

ومس القصف الصحراوي، أمس الجمعة، معاقل تخندقات الإحتلال المغربي بمنطقة اكرارة الشديدة قطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

اما بالنسبة ليوم السبت، فلقد مس القصف الصحراوي مناطق روسي السبطي وابيراد تنوشاد بقطاع المحبس.

وأضاف نفس البيان، أن نيران “البوليزاريو” قد دكت جحور قوات الاحتلال بمنطقة أودي الزيات قطاع الفرسية.