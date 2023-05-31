حرمان سيدات الخضر من تصفيات أولمبياد باريس.. الفاف توضّح

خرجت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف“، عن صمتها لتوضيح أسباب حرمان المنتخب الوطني النسوي، من المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتنصلت “الفاف” بقيادة رئيسها الحالي، جهيد زفيزف، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، أمس الثلاثاء، من مسؤولية غياب سيدات الخضر، عن قرعة التصفيات التي جرت أمس. بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الاتحادية: “اتصلت الفيفا بجميع الاتحادات الأعضاء لتسجيل اختياراتهم للرجال والنساء للمسابقة التمهيدية. التي سيتم تنظيمها من قبل كل اتحاد من أجل تحديد الفرق المشاركة قبل يوم الجمعة 29 أبريل 2022.”

كما أوضحت “الفاف”، أنه من بين الشروط لتمكين المنتخبات من المشاركة في الدوري التصفوي والبطولة النهائية للرجال في أولمبياد باريس. أن يكون اللاعبون مولودون في الفاتح جانفي 2001 أو بعده، مع تسجيل 3 لاعبين كحد أقصى لا يستوفون هذا الشرط.

بينما أكد ذات المصدر، أنه في بطولة كرة القدم الأولمبية الخاصة بالسيدات، لا تخضع اللاعبات لأي قيود عمرية.

وفي الأخير، أوضحت “الفاف” أنه في: “غياب منتخب وطني في ذلك الوقت وقسم خاص بالكرة النسوية، لم يكن من المفيد تسجيل هذا المنتخب”.