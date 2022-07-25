حريق مطار الجزائر.. هذا ما قالته الجوية الجزائرية

قال المكلف بالإعلام في الجوية الجزائرية، أمين الأندلسي، إن المعطيات الأولية تشير إلى عدم وجود خسائر بشرية جراء الحريق. كما أشار الأندلسي، إلى حريق فرع تموين “كاترينغ” سجل خسائر مادية كبيرة.

في حين، أوضح أمين الأندلسي في اتصال هاتفي للنهار، أن الحريق لن يؤثر بشكل كبير على الزبائن والمسافرين. وعن الإجراءات المتخذة، قال المتحدث، أن في البداية سيكون تشخيص الحريق من قبل لجنة المعاينة، ثم يقوم الجانب العملياتي بمهامه.

وأضاف الأندلسي، أن لحد الساعة لا يمكن معرفة مدة عودة الأمور إلى نصابها. لكن –يشير- ستسهر المصالح المعنية من أجل عودتها في أقرب وقت ممكن.

للإشارة، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق بمركز “الكاترينغ” التابع للشركة بمطار الجزائر. كما أوضح بيان الجوية، أن الحريق اندلع في حدود الساعة الثانية صباحا.

في حين، ذكرت الجوية الجزائرية، أنها سجلت خسائر مادية معتبرة مع عدم وجود خسائر بشرية. كما فتحت الجهات المختصة تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

وكانت الوزارة الأولى، العام الماضي، وبالتحديد في جانفي قد أنهت مهام الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش. كما تم إنهاء مهام مسؤول الكاترينغ في شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وجاء هذا القرار بعد قيام الشركة بعملية استيراد للوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني.

كما اضاف البيان، أن الشركة لم تأخذ التوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة. وضرورة إيلاء الأولوية للانتاج الوطني.