حساب “الليغ1” يشيد بأرقام بوعناني

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “ليغ1” بأرقام الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، رفقة ناديه نيس الفرنسي.

وفي منشور أطلقه اليوم السبت، على صفحته الشخصية عبر فيسبوك. قال حساب “الليغ1” إن بوعناني، هو واحد من أكثر 3 لاعبين، صنعوا تمريرات حاسمة بكتيبة نيس.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن لاعب الخضر، قدّم 4 تمريرات حاسمة إلى حد الآن. بالتساوي مع كل من كيفرين تورام وسفيان ديوب.

تجدر الإشارة إلى أن بوعناني، شارك في 17 مباراة هذا الموسم مع نيس. منها مباراة في كأس فرنسا وأخرى في دوري المؤتمر الأوروبي، مقدما 4 تمريرات حاسمة جميعها في “الليغ1”.