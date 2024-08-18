حساني: صناعة الرئيس من اختصاص الشعب وحده

قال المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد العالي حساني الشريف، إنّ الجزائر في مرحلة جديدة وتنافس سياسي، مؤكدا أن صناعة الرئيس هي من اختصاص الشعب وحده.

وأورد حساني، في تصريح صُحفي على هامش زيارته لولاية ميلة: “التغيير لا يأتي لوحده.. يجب أن نساهم في إصلاح منظومة الحكم”.

وأوضح المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر، أن برنامجه يزخر بفرص كثيرة للشباب والمرأة، للتكفل بالقضايا التي يعانون منها.

وأكد حساني، أن برنامجه فرصة يهتم بمشاكل المواطنين، وفيه حلول للمشاكل تنموية. مشيرا إلى أنهم قاموا بتقييم سياسات البلاد ووجدوا اختلالات كبيرة، من انتشار الجهوية والتفرقة وانعدام التسيير والفساد.

وأوضح ذات المتحدث، أن برنامجه هو برنامج عدالة اجتماعية وتكافؤ فرص، بتوزيع الثروة بالعدل على المواطنين. كما أنه برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية.