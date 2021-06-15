“حسناء مصلحة السجون الروسية”.. مسابقة جمال فريدة

تم تنظيم مسابقة جمال فريدة في روسيا، شاركت فيها حسناوات مصلحة السجون.وتحمل المسابقة إسم Miss Penal System 2021، ويتابعها الآلاف عبر الإنترنت.وتظهر الضابطات في المسابقة، بكامل أنوثتهن بالملابس الرسمية وملابس السهرة.

وطلب منظمو المسابقة، من حارسات وضابطات المؤسسات العقابية من جميع أنحاء روسيا أن يرسلن مقطع فيديو قصير. يستعرضن فيه مواهبهن في المشى والرقص، والأناقة بثياب العمل وملابس السهرة، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وتتنافس 12 من أجمل حراس السجون في روسيا للحصول على لقب سيدة السجن لهذا العام.وهناك من انتقد هذه المسابقة، حيث وصفت ناشطة حقوق المرأة ناستيا كراسيلنيكوفا، الحدث بأنه حزين.وقالت الناشطة أن هذا الحدث، يشجع الناس على رؤية المتسابقات على أنهن مجرد “سلعة” أو شىء، يمكن الإعجاب بها لجمالها فقط.

وتصدرت التصويت ديانا سات، من أحد سجون سيبيريا، بزيها الرائع الذي أظهرها ملكة تاريخية، رغم صغر سنها.فيما احتلت الملازم أول أناستاسيا أوكوليلوفا، المركز الثاني والتي أكدت إنها حلمت منذ الطفولة أن ترتدي الزي الرسمي وتخدم في السجن.

بينما كشفت الكابتن إيكاترينا فاسيليفا، من منطقة فلاديمير، أنها كانت تتمنى أن تصبح عارضة أزياء لكنها قررت بعد ذلك اتباع التقاليد وتصبح الجيل الثالث من العائلة التي لها تاريخ طويل في حراسة السجون.