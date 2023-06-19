حصة تدريبية ومنطقة مختلطة للعناصر الوطنية

سيكون المنتخب الوطني، مساء اليوم الاثنين، على موعد مع إجراء حصة تدريبية بملعب 19 ماي بعنابة، عشية اللقاء الودي المرتقب بذات الملعب أمام الضيف منتخب تونس.

وأفادت “الفاف” في موقعها الالكتروني، بأن الخضر. سيخوضون حصة تدريبية بداية من الساعة الـ 18:00، والتي ستستمر لساعة فقط من الزمن.

على أن تخصص بدرجة أولى للاسترجاع والتخلص من إرهاق السفرية. على اعتبار أن المنتخب وصل فجر اليوم من الكاميرون.

كما أوضحت الاتحادية، بأن حصة الخضر، ستكون مفتوحة لـ 15 دقيقة، أمام رجال الإعلام لأخذ صور وتسجيل تصريحات للاعبين، خاصة بـ “ودية يوم غد الثلاثاء” امام تونس. المقررة بملعب 19 ماي بداية من الساعة الـ 20:00.