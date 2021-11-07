حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في روسيا تتجاوز الألف حالة يوميا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 39165 إصابة جديدة و1179 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 8795095 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 246814 حالة بعد تسجيل 1179 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 26806 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى7561978 حالة شفاء.

هذا وتلقى أكثر من 60 مليون شخص في روسيا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما استكمل أكثر من 57.2 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.