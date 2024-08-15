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حصيلة اولية .. 9 جرحى في إنفجار غاز البوتان بجسر قسنطينة في العاصمة 

بقلم م .فيصل
حصيلة اولية .. 9 جرحى في إنفجار غاز البوتان بجسر قسنطينة في العاصمة 
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أصيب 9 اشخاص بجروح كحصيلة اولية في حادث إنفجار غاز البوتان متبوع بحريق بجسر قسنطينة ولاية الجزائر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 20سا و12دقيقة، من أجل حادث إنفجار غاز البوتان متبوع بحريق في الطابق الأول لبناية  R+1 وذلك على مستوى بلدية جسر قسنطينة ودائرة بئر مراد رايس.

وخلف الحادث كحصيلة اولية 7 أشخاص لهم حروق مختلفة و2 لهما صعوبة في التنفس، تم اسعافهم بعين المكان ونقلهم للمستشفى.

رابط دائم : https://nhar.tv/D22ot
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