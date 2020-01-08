حضور إعلامي دولي كبير..كارلوس غصن يكشف تفاصيل هروبه من طوكيو إلى لبنان اليوم

تتجه أنظار كل وسائل الإعلام الدولية، اليوم الأربعاء، إلى الندوة الصحفية التي سيعقدها بعد لحظات الرئيس التنفيذي السابق لشركتي “نيسان-رينو”، كارلوس غصن.

ويشارك في المؤتمر حوالي 100 صحفي من مختلف بلدان العالم، حسب ما نقله موقع “أوروب1” الفرنسي.

وقام كارلوس غصن شخصيا بإنتقاء الصحفيين ووسائل الإعلام الحاضرة في المؤتمر.

المؤتمر سيكون على الطريقة الكلاسيكية، أين سيقدم كارلوس غصن ملاحظات عامة بشأن قضيته، وبعدها سيفسح المجال لأسئلة الصحافة.

وتنطلق فعاليات المؤتمر في حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وسيتم نقلها على قنوات أمريكية وفرنسية ويابانية.