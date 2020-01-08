عاجل

حضور إعلامي دولي كبير..كارلوس غصن يكشف تفاصيل هروبه من طوكيو إلى لبنان اليوم

أخبار العالم
  • -
  • 0
حضور إعلامي دولي كبير..كارلوس غصن يكشف تفاصيل هروبه من طوكيو إلى لبنان اليوم
بقلم فوزية مسعدي

تتجه أنظار كل وسائل الإعلام الدولية، اليوم الأربعاء، إلى الندوة الصحفية التي سيعقدها بعد لحظات الرئيس التنفيذي السابق لشركتي “نيسان-رينو”، كارلوس غصن.

ويشارك في المؤتمر حوالي 100 صحفي من مختلف بلدان العالم، حسب ما نقله موقع “أوروب1” الفرنسي.

وقام كارلوس غصن شخصيا بإنتقاء الصحفيين ووسائل الإعلام الحاضرة في المؤتمر.

المؤتمر سيكون على الطريقة الكلاسيكية، أين سيقدم كارلوس غصن ملاحظات عامة بشأن قضيته، وبعدها سيفسح المجال لأسئلة الصحافة.

وتنطلق فعاليات المؤتمر في حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأربعاء، وسيتم نقلها على قنوات أمريكية وفرنسية ويابانية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=752972

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com