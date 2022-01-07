الوطني حليم..شاب يحقق حلمه بعد جهود كبيرة ودعم رئيس الجمهورية بقلم قناة النهار نشر في 07 جانفي 2022 - 11:35 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 187 0 حليم..شاب يحقق حلمه بعد جهود كبيرة ودعم رئيس الجمهورية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WZD8W اقرأ أيضا توقيف 19 بارون مخدرات وحجز 15 قنطار زطلة و96 ألف قرص مهلوس! الوطني 29 ديسمبر كورونا.. 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة الوطني 19 ديسمبر بوغالي يستقبل سفير قطر وهذا ما دار بينهما الوطني 21 ديسمبر الكتلة النقدية تسجل نموا بـ 12.79% خلال سنة 2021 الوطني 21 ديسمبر الفريق شنقريحة: ضمان الأمن الوطني مسؤولية كل الجزائريين الوطني 22 ديسمبر رئيس الجمهورية: ضرورة البدء في إنجاز طريق تندوف وزويرات الوطني 28 ديسمبر إنشاء 10 مجالس قضائية جديدة محاكم إدارية للاستئناف بالولايات الجديدة الوطني 05 جانفي سفير الجزائر الجديد لدى إيران يسلم أوراق اعتماده الوطني 07 جانفي ASL Airlines ترفع عدد الرحلات بين فرنسا والجزائر وهذه أسعار التذاكر الوطني 05 جانفي فيديو مروع.. شاب جزائري يتعرض لهجوم بالسلاسل في فرنسا الوطني 02 جانفي