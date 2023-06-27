حماد: “الجزائر جاهزة لانجاح الألعاب العربية”

أكد وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، جاهزية الجزائر، لانجاح الألعاب العربية، المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية المقبل.

وأوضح الوزير أمس الاثنين، على هامش زيارة تفقدية قادته الى عدد من الأماكن التي ستحتضن الحدث الرياضي العربي، بأن الاستعدادات بلغت مرحلتها الاخيرة والجزائر باتت “جاهزة” لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة.

مضيفا: “الأمور بلغت اللمسات الاخيرة والجزائر جاهزة لاحتضان التظاهرة، بداية من وصول الوفود على مستوى المطار، إلى مقرات الإقامة وأماكن إجراء المنافسات”.

وواصل الوزير: “رغم أننا في موسم الاصطياف الذي يعرف اكتظاظاً كبيراً في المطار إلاّ أنّ المشرفين عليه جاهزون لتسهيل وصول الوفود العربية المشاركة”.

وأسدى حماد تعليمات بضرورة أن: “يكون جميع المنظمين في المستوى من خلال حسن استقبال ضيوف الجزائر وتسهيل دخولهم البلاد، مع توفير الظروف الملائمة لهم من إقامة وتدريبات ووسائل الاسترجاع والراحة، لمنح أجمل صورة عن بلادنا بهدف إنجاح هذا الحدث”.

أما فيما يخص حفلي الافتتاح والاختتام اللذين سيقامان بملعب 5 جويلية الأولمبي، فلم يرد مسؤول القطاع إعطاء أي تفاصيل حول ذلك، مكتفيا بالقول “إنه من المستوى العالي وسيكون مفاجأة حقيقية”.