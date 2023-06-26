وزيرا الرياضة والسياحة يصران على توفير الظروف الملائمة لضيوف الجزائر

شدد كل من وزيرا الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، والسياحة والصناعات التقليدية، مختار ديدوش، على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة، لضيوف الجزائر، في الألعاب العربية المقررة ما بين الـ 5 والـ 15 جويلية الداخل.

وفي خرجة ميدانية، للهياكل الرياضية التي ستحتضن الألعاب العربية الجزائر 2023، حل صباح اليوم الاثنين الوزيران حماد وديدوش، بنادي مزافران والرمال الذهبية والمركب السياحي بزرالدة. من أجل الوقوف على جاهزية استقبال الوفود المشاركة في ألعاب الجزائر.

وأكد الوزيران، على ضرورة توفير كل الخدمات الفندقية المقدمة على أن تكون ذات جودة عالية مع اغتنام هذا الحدث للترويج للصناعة التقليدية الجزائرية بتنظيم معارض متخصصة.

ومن جهته، وحسبما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة السياحة، أمر الوزير ديدوش، خلال حديثه مع المسؤولين على تسيير هذه المنشآت. باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتوفير كل الظروف المريحة والملائمة. لضيوف الجزائر مركزا على عوامل الراحة التي يحتاجها الرياضيون خلال اقامتهم.

كما جدد حرص قطاعه على مرافقة مساعي الدولة واللجنة المنظمة للالعاب العربية. من أجل انجاح الموعد الإقليمي الهام واعطاء احسن صورة للجزائر المضيافة. التي اثبتت في كثير من المرات احترافيتها في انجاح المواعيد الكبرى.