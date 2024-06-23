حماد يستقبل بطلة الجيدو أمينة بلقاضي

استقبل اليوم الأحد، وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بطلة الجيدو الجزائري، أمينة بلقاضي، حسبما جاء في بيان للوزارة الوصية.

وأبرزت وزارة الشباب والرياضة، بأن حماد، استقبل البطلة المتأهلة إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024، مرفوقة برئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، ياسين سليني.

مشيرة إلى أن اللقاء تمحور حول ظروف تحضيرات البطلة أمينة بلقاضي. لألعاب “باريس 2024″، أين اطلع الوزير على ظروف وبرنامج التحضير استعدادا لهذا الحدث الأولمبي.