حملاوي تستقبل السفيرة الأمريكية بالجزائر..وهذا ما دار بينهما

استقبلت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي, اليوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وجاء هذا في إطار “تعزيز علاقات التعاون والحوار بين المرصد وشركائه الدوليين. حيث تم التطرق إلى آفاق دعم المجتمع المدني وترقية مشاركة النساء.والشباب في العمل الجمعوي من خلال التكوين والتسيير والمرافقة المحلية للمبادرات المجتمعية”.

وبالمناسبة، أكدت حملاوي “حرص الجزائر على دعم الشراكات الدولية التي تسهم في تقوية قدرات الفاعلين المدنيين. وترسيخ قيم الحوار والمواطنة النشطة”.

دورها، ثمنت السفيرة الأمريكية “الدور الريادي والحركية الملحوظة التي يشهدها المرصد الوطني للمجتمع المدني في الفترة الأخيرة”. معتبرة إياه “نموذجا مؤسساتيا ملهما في تنظيم الفعل الجمعوي. وتفعيل طاقات المجتمع المدني في الجزائر”.