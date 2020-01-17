خامنئي: إيران وجهت صفعة لأمريكا بالضربات الصاروخية ولا نثق بالأوروبيين

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على أهداف أمريكية في العراق مؤخراً وجَّهت صفعة للولايات المتحدة.

وقال المرشد الإيراني إنه لا يمكن الوثوق بالدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وإن سعيها لممارسة ضغوط على إيران لن تفلح.

واتهم خامنئي أعداء إيران، بمحاولة استخدام مسألة إسقاط إيران طائرة أوكرانية بالخطأ للتغطية على مشاهد الحزن العامة التي أعقبت اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.