خامنئي: إيران وجهت صفعة لأمريكا بالضربات الصاروخية ولا نثق بالأوروبيين

أخبار العالم
  • -
  • 0
خامنئي: إيران وجهت صفعة لأمريكا بالضربات الصاروخية ولا نثق بالأوروبيين
بقلم نسرين محفوف

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن الضربات الصاروخية التي شنتها إيران على أهداف أمريكية في العراق مؤخراً وجَّهت صفعة للولايات المتحدة.

وقال المرشد الإيراني إنه لا يمكن الوثوق بالدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وإن سعيها لممارسة ضغوط على إيران لن تفلح.

واتهم خامنئي أعداء إيران، بمحاولة استخدام مسألة إسقاط إيران طائرة أوكرانية بالخطأ للتغطية على مشاهد الحزن العامة التي أعقبت اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=757826

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com