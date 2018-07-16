خامنئي يطالب السعودية بدفع دية الحجاج الإيرانيين الذين ماتوا في حادثة منى 2015

طالب المرشد الأعلى “علي خامنئي”، اليوم الإثنين، السعودية بدفع دية القتلى الإيرانيين في حادثة التدافع بمنى عام 2015.

وخلال استقباله القائمين على شؤون الحج في بلاده، أكّد خامنئي أنّ بلاده ” لن تنسى حادثة منى”.

داعيا السّلطة القضائية ووزارة الخارجية وهيئة الحج في بلاده إلى متابعة هذه القضية مع السعودية.

في ذات السياق نقلت قناة “العالم” الإيرانية عن المرشد قوله: إنّ الحج ميدان عملي يجمع بين الدين والسياسة والمهم جدا فيه هو تجمع الناس”.

مشددا على أنه “لا ينبغي لأحد أن يحول دون مفاهيم الحج وأي حكومة تحول دون هذه المفاهيم إنما تقوم بالصد عن السبيل”.

يذكر أنّ، حادث تدافع من قبل الحجاج يوم 24 سبتمبر 2015 تسبب في مقتل 769 شخصا على الأقل وإصابة 694 آخرين.

حسب ما أعلنت عنه السعودية آنذاك، ويعد ذلك أعنف حادث في الحج منذ حادث التدافع الذي وقع عام 1990، الّذي أدّى

إلى مقتل 1426 حاجا.

وسبق حادث سبتمر 2015، حادث وقوع رافعة قبل أسبوعين من ذلك أودت بحياة 108 أشخاص.