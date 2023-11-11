خصت به النهار أون لاين.. أول تصريح لـ”زهور ونيسي” بعد تكريمها

قالت، الدكتورة زهور ونيسي، إنّ تكريمها من قبل المؤسسة الكويتية سعاد الصباح بـ”جائزة الوفاء” لم يكن لها.

وأشارت ونيسي، في تصريح خصّت به “النهار أون لاين”، إلى أن التكريم كان لعملها. ولتاريخ الجزائر القوي ومرجعيتها في التاريخ الأدبي والفكري.

وتم الخميس الماضي، بالجزائر العاصمة تكريم الأديبة والمجاهدة والوزيرة السابقة زهور ونيسي بجائزة “يوم الوفاء” الكويتية التي تمنحها دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع. عرفانا بمكانتها الثقافية الرائدة في العالم العربي وبما قدمته من إبداع ونضال خلال مسيرتها الطويلة الحافلة.

وقد سلّط الشريط الضوء على أهم محطات حياة ونيسي على غرار دورها الرائد في إبراز صورة المرأة الجزائرية المناضلة والمبدعة. من خلال كونها أول امرأة تعين وزيرة بعد الاستقلال في الجزائر. ومؤسسة أول مجلة نسائية في الجزائر، ومساهمتها من جهة أخرى في تأسيس عديد الهيئات الوطنية على غرار اتحاد الكتاب الجزائريين. بالإضافة كذلك إلى دورها في تعريب الإعلام الجزائري، وتميزها في الإبداع الأدبي من خلال عدد من أعمالها على غرار رواية “لونجة والغول” 1993.

ومن جهته، وجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برقية تهاني إلى الدكتورة زهور ونيسي بمناسبة تكريمها. من قبل المؤسسة الكويتية سعاد الصباح بـ”جائزة الوفاء”، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال رئيس الجمهورية في برقيته: “يسعدني بمناسبة تكريمك من قبل المؤسسة الكويتية سعاد الصباح بجائزة الوفاء وأن تكوني الرمز المكرم للثقافة العربية لعام 2023، أن أوجه إليك أحر التهاني وبالغ التقديرـ على هذا التكريم المستحق الذي يمثل تقديرا لمسيرتك الحافلة بالكتابة والإبداع وعرفانا وإكبارا لدورك العلمي والفكري والمهني والاجتماعي الرائد, الذي ميز مسيرتك الحافلة والسامية”.