خلال اخر 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعترف بإصابة 46 عسكريا في غزة

أعلن جيش الإحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، إصابة 46 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

مما يرفع عدد مصابيه منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 3 آلاف، في حين كبدت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال مزيدا من الخسائر خلال الساعات الماضية.

وكان جيش الاحتلال،قد اعلن، السبت الماضي، مقتل 573 ضابطا وجنديا وإصابة 2918 آخرين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما كشفت مصادر اعلامية عبرية، أن وزارة “الأمن” في حكومة الاحتلال “تستعد لاستيعاب نحو 20 ألف جريح جديد في الجيش، مشيرة بـأنّ المعطيات قاسية في أعقاب الحرب.

ويأتي ذلك في وقت تواصل المقاومة الفلسطينية، عمليات التصدّي لقوات الاحتلال الصهيوني في عدة محاور اشتباك في قطاع غزّة.

هذا ويشدد جيش الاحتلال، الرقابة بشكل كبير على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك البرية في قطاع غزة، من اجل اخفاء حجم خسائره الحقيقية.

خصوصا ان البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومة الفلسطينية، تظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها جيش الاحتلال أكبر بكثير مما يتم اعلانه.