خليفة زفيزف على رأس الفاف يعرف يوم 21 سبتمبر

حددت اللجنة الانتخابية التابعة لـ “الفاف” تاريخ يوم الـ 21 سبتمبر المقبل، موعدا لانتخاب رئيس جديد، للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خلفا لجهيد زفيزف، الذي استقال من منصبه.

وكان مقررا أن يعرف الرئيس الجديد لـ “الفاف” يوم الـ 4 سبتمبر الداخل، إلا أن لجنة الانتخابات، قررت تمديد آجال الترشيحات إلى غاية الـ 27 أوت الجاري. بعدما كانت يوم الـ 13 من نفس الشهر، ليتم تأجيل تاريخ الانتخابات أيضا.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني اليوم الاثنين، بأن لجنة الانتخابات عقدت أمس الأحد، اجتماها بمقر الاتحادية بدالي براهيم، بحضور الأمين العام منير دبيشي، ونائبه حليم جندوبي.

وأفاد ذات المصدر، بأنه وعلى هامش الاجتماع، تم إعادة ترتيب الأمور الخاصة بعملية انتخاب خليفة جهيد زفيزف على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وحدد تاريخ الـ 27 أوت 2023 على الساعة 16:00. كآخر مهلة لإيداع ملفات المرشحين الراغبين في الوصول إلى مبنى دالي براهيم.

كما أبرزت الاتحادية، بأن عملية دراسة ملفات المرشحين لرئاسة “الفاف” ستتم يومي الـ 28 والـ 29 من شهر أوت.

بينما سيعلن في اليوم الموالي الـ 30 من شهر أوت، عن القائمة الأولية للمرشحين المقبولين لدخول سباق ترأس الفاف.

فيما تم تحديد الفترة الممتدة من 31 أوت إلى غاية الـ 3 والـ 4 سبتمبر. بداية من الساعة 16:00، موعدا لتقديم الطعون. بالنسبة للمرشحين الذين تم رفض ترشيحهم.

على أن يتم ما بين الـ 5 والـ 6 من شهر سبتمبر المقبل، دراسة الطعون. في حين سيتم يوم الـ 7 من الشهر ذاته، الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين.

فيما أكدت الاتحادية، بأن انعقاد الجمعية الانتخابية. لاختيار رئيس جديد لـ “الفاف” ستكون يوم الـ 21 سبتمبر القادم، بداية من الساعة الـ 10:00 صباحا.