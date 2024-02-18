دخول مجاني لأنصار مولودية البيض في لقاء الكأس

زفّت إدارة نادي مولودية البيض، أخبارا سارة لجماهيرها، قبل لقاء الدور الـ 32 من كأس الجزائر، المرتقب أمام الجار شباب المشرية.

ويرتقب أن يستقبل “الفرسان” غدا الاثنين، شباب المشرية. بملعب المركب الرياضي “الرائد زكريا الجدوب” في لقاء متأخر عن الدور 32 من السيدة الكأس.

وفي بيان نشرته اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” قالت إدارة البيض. إن الدخول إلى ملعب المباراة غدا الاثنين، سيكون مجانيا.

وبالرغم من الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها نادي المولودية، إلا أن إدارة الفريق قررت الإعلان عن مجانية الدخول لأنصارها في لقاء الكأس، من أجل ضمان الفرجة، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمباراة محلية أمام الجار المشرية.