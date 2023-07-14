دراجي:”فشل زفيزف متوقع ويشكل إخفاقا جديدا للمنظومة الكروية”

أبدى الإعلامي الجزائري بشبكة بيين سبورتس، حفيظ دراجي، تأسفه على فشل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، في الفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للكاف.

وكتب حفيظ دراجي، أمس الخميس، تغريدة عبر تويتر، والتي كانت على النحو التالي:”الفشل الذي كان متوقعا لرئيس الاتحاد الجزائري جهيد زفيزف في الفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للكاف، يشكل إخفاقا جديدا للمنظومة الكروية و الرياضية بكاملها”.

وأضاف دراجي:”يقتضي منا إعادة النظر في التعامل مع رياضة لم تعد مجرد لعبة، لذلك يجب أن تتحول كرة القدم عندنا إلى قضية دولة بكل أبعادها”.

يجدر الإشارة، طالب حفيظ دراجي الفاف في وقت سابق، بالانسحاب من الترشح لاحتضان “كان 2025” بعد التصريحات المفضوحة لرئيس الجامعة المغربية.