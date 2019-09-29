دراع لمنتقدي مترشحي الرئاسيات..”عليكم بالانتخاب إذا لم يعجبكم المترشح”!

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دراع لمنتقدي مترشحي الرئاسيات..”عليكم بالانتخاب إذا لم يعجبكم المترشح”! علي دراع
بقلم أسماء.ع

دعا، علي دراع، المكلف بالإعلام، وعضو في السلطة المستقلة للانتخابات، المواطنين إلى المشاركة بقوة في الرئاسيات القادمة.

وأوضح، دراع في رده على من ينتقدون ترشح شخصيات، “إذا أردتم أن لا ينجح، عليكم بالانتخاب،  وإبعاده، ونحن نعدكم أن لن يمر”.

وأكد محمد شرفي رئيس السلطة،أن كل شيء يسير حسب وتيرة التي تسمح لهم،باحترام الآجال القانونية،لتمكين المواطن،من أداء واجبه الانتخابي،في موعده.

وأضاف شرفي في تصريح للنهار، أن هذا الأمر يمكن أيضا، المترشحين لأداء الحملة الانتخابية بكل الوسائل القانونية بظروف عادية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=705766

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