درجات حرارة تصل 32 درجة في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 30و32 درجة.

وأضاف نفس المصدر، أن الإرتفاع المسجل في درجات الحرارة سيستمر إلى غاية الساعة 06سا من صبيحة يوم غد الأربعاء.

أما الولايات المعنية: تلمسان، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم ، الشلف ، تيبازة ، الجزائر العاصمة، البليدة، عين الدفلى، غليزان ، معسكر ، سيدي بلعباس.

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وحذّرت نشرية خاصة من تسجيل درجات حرارة مرتفعة على الولايات الوسطى والغربية.

وأضاف نفس المصدر أن درجات الحرارة ستتراوح بين 30 و32 درجة إلى غاية الثلاثاء. وجاء في النشرية أن الولايات المعنية : تلمسان، عين تموشنت، وهـران، مستغـانـم، الشـلـف، سيـدي بلعبـاس، تيبـازة، العاصمة، البـليـدة، عيـن الـدفـلى، معسكر، غـليـزان.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، الاثنين، أن الحرارة التي تشهدها بعض المناطق في الجزائر غير عادية. كما أشارت المكلفة بالإعلام في الديوان، إلى أن الوضعية الجوية تعود إلى تمركز منخفض للضغط الجوي المتمركز في المحيط الأطلسي. والأخير يوجه تيارات جد قوية على أغلب المناطق الغربية والوسطى.

كما قالت بن رقطة، إن هذه التيارات يكون اتجاهها جنوبي إلى جنوبي غربي والذي يسمح بتصاعد كتلة هوائية ساخنة. وهذا على أغلب المناطق الغربية الوسطى للوطن. في حين، “سجل الديوان رياح نوعا ما من جنوبية إلى جنوبية غربية يساعد على الإحساس بارتفاع في درجات الحرارة”.

و أشارت المكلفة بالإعلام، أن النشرية الخاصة التي أطلقتها المصالح المختصة، “تعتبر نوعا ما غريبة في فصل الشتاء”. وهذا مقارنة بدرجات الحرارة التي يتم تسجيلها بطريقة عادية في فصل الشتاء. فتسجيل –تضيف المتحدث للنهار- 30 إلى 32 درجة تعتبر حرارة مرتفعة .

أما الولايات المعنية بدرجات الحرارة، فذكرت بن رقطة، اغلب الولايات الغربية للوطن، على غرار تلمسان، عين تموشنت. إضافة إلى وهران، تيبازة، الجلفة، العاصمة. وكذا بعض المناطق الداخلية، الشلف عين الدفلى معسكر وسيدي بلعباس، البليدة وتستمر نهار اليوم الاثنين والثلاثاء.