دزيري مدربا جديدا لأتليتيك بارادو

أعلنت إدارة أتليتيك بارادو، اليوم الاثنين، رسميا عن تعيين، المدرب دزيري بلال، على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا للتقني التونسي راضي الجعايدي.

وكانت إدارة “الباك” قد قررت إنهاء مهام الجعايدي، بسبب النتائج السلبية المحققة في بداية موسم 2024-2025. بـ 3 هزائم وانتصار وحيد وتعادلين.

وأفاد النادي العاصمي، بأن قرار الاستعانة بالمدرب السابق لنجم بن عكنون. تم اتخاذه بعناية من قِبل إدارة النادي، إيماناً بأن خبرته وكفاءته ستقود الفريق نحو نجاحات جديدة.

كما تمنت إدارة بارادو، كل التوفيق لمدربها دزيري بلال، في مغامرته الجديدة. على أمل أن الشراكة مثمرة وناجحة للنادي.