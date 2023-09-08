دغموم: “تلقيت عروضا أوروبية وهدفي الالتحاق بالمنتخب الأول”

كشف اللاعب الجزائري، عبد الرحيم دغموم، نجم نادي المصري البورسعيدي، بأنه تلقى عروضا أوروبية بالجملة، قبل إصابته الخطيرة على مستوى الرباط الصليبي.

وأوضح دغموم، في هذا الصدد: “طموحاتي كبيرة وسأعود أقوى بعد الإصابة لأرد لجماهير المصري ما قدموه لي من دعم”.

وبسؤاله عن حقيقة العروض المقدمة إليه أجاب: “تلقيت عروضا أوروبية قبل الإصابة وتواصل الأندية مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري”.

مضيفا: “لن يتوقف طموحي عن الاحتراف الأوروبي وتمثيل منتخب الجزائر مع جمال بلماضي”.

وفي تصريحات خص بها موقع “في الغول” المصري، أشاد دغموم بجماهير ناديه ودعمهم له بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وأضاف: “لاعب كرة القدم معرض للإصابة في أي وقت، وأنا راض بقضاء الله وقدره بعد إصابتي بقطع في الرباط الصليبي”.

وختم: “هناك تضحيات كبيرة تقدم من أجل كرة القدم مثل الغربة والبعد عن الأهل والأقارب”.