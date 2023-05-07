دغموم يتسبب في إقالة “حسام حسن” من تدريب المصري البورسعيدي

تسبب اللاعب الجزائري، عبد الرحيم دغموم، في إقالة مدربه في النادي المصري البورسعيدي، حسام حسن وتوأمه حسام إبراهيم، حسبما كشفته تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد.

ونشر موقع “اليوم السابع” رسالة بعث بها اللاعب السابق لوفاق سطيف، إلى مسؤولي النادي، يطالبهم من خلالها بفسخ عقده. بسبب تطاول المدرب حسام حسن، عليه بالسبب.

وقال المصدر ذاته، بأن رسالة دغموم، دقت المسمار الأخير، في علاقة علاقة التوأم حسام وإبراهيم حسن مع مجلس إدارة المصري البورسعيدي.

وجاءت رسالة دغموم كالتالي:

السيد المحترم/ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري والسادة الأعضاء الموقرين

بعد التحية

أتقدم إليكم أنا اللاعب الجزائري/ عبد الرحيم دغموم المحترف في صفوف الفريق الأول

بالتكرم بالموافقة على فسخ عقدي بالتراضي وذلك بسبب ما حدث مع الكابتن/ حسام حسن المدير الفني للفريق الأول عقب مباراة أسوان يوم الاثنين السابق. حيث قبل نهاية الشوط الأول تهجم عليا في غرفة البدلاء بألفاظ وتوبيخ. وفقال لي “روح قول لكامل أبو علي ورجب عبد القادر وياسر يحيى وباقي المجلس أنتم… وأنا قمت بالرد عليه “أنا لست مثل الكلب عندك”.

بعدها قلت له “حسبي الله ونعم الوكيل” ولذلك أتقدم إليكم بهذا الطلب.