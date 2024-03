“دوري المؤتمرات” يرشح عمورة للتألق في ثمن النهائي

رشّح الحساب الرسمي لدوري المؤتمرات الأوروبي، الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، للتألق في لقاءات ذهاب ثمن النهائي، المقررة أن تلعب غدا الخميس.

ويستضيف عمورة غدا الخميس، رفقة ناديه سانت جيلواز البلجيكي، نادي فنربخشة التركي، ضمن ذهاب ثمن نهائي “الكونفيرونس ليغ”.

ونشر حساب ثالث أقوى المنافسات الأوروبية، على منصة صورة لـ 6 لاعبين يتقدمهم عمورة. وأرفقها بتغريدة قال فيها: ” من سيكون له التأثير الأكبر يوم الخميس؟”

وإلى جانب عمورة، رشح حساب “دوري المؤتمرات” كل من ماركوس كاسا لاعب مولده النرويجي. والدانماركي أندرياس سكوف أولسن لاعب كلوب بروج البلجيكي.

إلى جانب كل من الكوسوفي إيدون زيغروفا لاعب ليل الفرنسي، والجامايكي ليون بايلي لاعب أستون فيلا الانجليزي، والفرنسي تيموتي كونايت لاعب سيرفيت السويسري.

🌟 Who’ll have the biggest impact on Thursday?

🇩🇿 Mohamed Amoura

🇳🇴 Markus Kaasa

🇩🇰 Andreas Skov Olsen

🇽🇰 Edon Zhegrova

🇯🇲 Leon Bailey

🇫🇷 Timothé Cognat#UECL pic.twitter.com/DF9WU778JR

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 6, 2024