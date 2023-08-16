دولة أوروبية تستبدل جوازات سفر جميع الأطفال

أعلنت السلطات الألمانية أن الدولة قد اتخذت قرارًا رسميًا باستبدال جوازات سفر جميع الأطفال بجوازات سفر بيومترية.

وأقر البوندستاغ مشروع القانون الخاص بإلغاء جوازات السفر الحالية للأطفال دون سن 12 عامًا. ومن المتوقع أن يصبح الإجراء ساريًا تمامًا في بداية عام 2024.

حاليًا ، يُسمح لجميع الآباء بالتقدم بطلب للحصول على جوازات سفر أطفالهم. جواز السفر الذي يتم إصداره للأطفال دون سن 12 عامًا صالح لمدة 12 شهرًا. مما يعني أنه حتى الآن ، كان يجب تجديد الوثيقة كل عام.

من أجل تسهيل الأمر على الآباء ، قالت الحكومة إنه اعتبارًا من العام المقبل. ستحتاج العائلات التي تخطط للسفر إلى الخارج مع أطفالها إلى التقدم بطلب للحصول على مستند مختلف بدلاً من ذلك ، كما توضح Focus Online.

كما هو موضح ، فإن جواز سفر الأطفال دون سن 12 عامًا صالح حاليًا في معظم البلدان. باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا وبعض الدول الأفريقية. علاوة على ذلك. تتطلب بعض الدول وثيقة إضافية بالإضافة إلى جواز السفر ، حيث أن الأخير لا يشمل الشريحة وبصمات الأصابع.

لهذه الأسباب ، رأت السلطات أنه من الضروري للآباء التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر بيومترية لأطفالهم.

ومع ذلك ، فقد تم التأكيد على أن القواعد الميسرة ستستمر في التطبيق للسفر داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن.

سيظل بإمكان الأطفال دون سن 12 عامًا السفر إلى الاتحاد الأوروبي / شنغن ببطاقة هوية يتم إصدارها لهم بناءً على طلب والديهم.

بالنسبة لسعر المستند الجديد ، قالت Focus Online إن جواز السفر البيومتري للأطفال سيكون أغلى من الجواز المادي.

وسيتعين على الآباء الآن دفع 37.50 يورو مقابل جوازات سفر أطفالهم البيومترية.

من ناحية أخرى، يكلف تسجيل الشكل المادي لجواز السفر 13 يورو وكل تمديد 6 يورو.

كما يمكن للوالدين التقدم بطلب للحصول على جواز السفر البيومتري الخاص بهم اعتبارًا من جويلية.