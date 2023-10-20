دولة أوروبية تمنح الجنسية عبر الإنترنت

قدمت وزارة العدل الأيرلندية منصة تمكن المرشحين من تقديم طلبات الحصول على الجنسية عبر الإنترنت. مما يؤدي إلى تبسيط العملية وجعلها أكثر سهولة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة، فإن النماذج المقدمة في هذه المنصة ستجعل العملية سلسة. وتساعد في توجيه المتقدمين خلال ما هو مطلوب في الخطوات التالية.

لذلك، سيتمكن المرشحون للحصول على الجنسية الأيرلندية الآن من إكمال نموذج الطلب الخاص بهم. وتحميل وثائقهم وإجراء الدفعات عبر الإنترنت، وإزالة الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية تمامًا.

ومع ذلك، سيظل الطلب الورقي متاحًا لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمة عبر الإنترنت. يوجد حاليًا ما يقرب من 31000 طلبًا متاحًا.

وأشارت وزيرة العدل هيلين ماكنتي إلى أن النظام الجديد عبر الإنترنت لطلبات الجنسية. سيعمل على تحسين الخدمة العامة وزيادة كفاءة عملية تقديم الطلبات.

وأشارت أيضًا إلى أن طلبات الحصول على الجنسية تزايدت في السنوات الأخيرة. حيث وصلت إلى 17 ألفًا في العام الماضي وحده.

وحتى الآن هذا العام، تم تقديم 16000 طلب للحصول على الجنسية. ومن الممكن أن يستمر هذا العدد في الارتفاع حتى نهاية العام.

ستعمل رقمنة عملية تقديم طلبات الجنسية أيضًا على تحسين قدرة إدارتي على معالجة العدد المتزايد من الطلبات بكفاءة.

ومن منظور الاستدامة وخدمة العملاء، يعد الحد من الأنظمة الورقية هدفًا استراتيجيًا على مستوى الحكومة. ويسعدني أن وزارتي تحقق أيضًا تقدمًا إيجابيًا في هذا الصدد.