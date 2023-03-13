دولة جديدة تريد الانضمام إلى منطقة شنغن

أعاد وزير الداخلية الروماني، لوسيان بود، مرة أخرى التزام حكومته وأهدافها للانضمام إلى منطقة شنغن هذا العام. على الرغم من معارضة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لهذا الاقتراح.

وفقًا لتقارير G4Media، أدلى Bode بهذا البيان أثناء انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي للعدل والشؤون الداخلية في بروكسل. لكن جدول الأعمال لا يتضمن أي نقطة نقاش بشأن توسيع منطقة شنغن.

وأشار “أود التأكيد على جانب واحد فقط، وهو الجانب الذي أكدته في مداخلتي. أنا مقتنع تمامًا بأن أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ، وحدود شنغن . وأمن مواطني الاتحاد الأوروبي سيزداد بشكل كبير مع توسيع منطقة شنغن وانضمام رومانيا إلى منطقة شنغن”.

وفقًا للنمسا، التي عارضت فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بشكل صريح وحزم اقتراح رومانيا لدخول منطقة شنغن. قال بود إن كلاً من وزارة الداخلية الرومانية والوزارة الفيدرالية النمساوية قد اجتمعا في أوائل فيفري. وأعقبه أيضًا اجتماع جيد للغاية. مع وزير الداخلية جيرهارد كارنر وسفير رومانيا في فيينا، كما أشار بود.

كما سلط الأمر نفسه الضوء على تقرير قدمته المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ، إيلفا يوهانسون. كشفت أن الهجرة على طريق غرب البلقان قد انخفضت بنسبة 44 في المائة في عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2022. عندما تعرض هذا الطريق لهجمات متعددة من خلال المعابر الحدودية غير الشرعية. أحد أسباب معارضة النمسا للاستحواذ على رومانيا هو معدلات الهجرة. حيث يتم الإدلاء بهذه التصريحات في أوقات مماثلة عندما كان طريق غرب البلقان يشهد عددًا متزايدًا من الوافدين.

وبشكل أكثر تحديدًا ، قالت النمسا إنها لا تستطيع الموافقة على خطط توسيع منطقة شنغن لتشمل رومانيا طالما أنها لا تعمل.

كما أشار وزير الداخلية ، جيرهارد كارنر ، إلى أن أكثر من 100 ألف طالب لجوء قد وصلوا إلى النمسا، مع 75000 طالب لجوء. غير مسجلين في أنظمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.