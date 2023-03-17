دومينيك يهاجم عوار بسبب اختياره الجزائر!

فتح المدرب السابق لمنتخب فرنسا، ريمون دومينيك، النار على لاعب أولمبيك ليون، حسام عوار، بسبب تصريحاته التي أدلى بها على هامش إعلانه اختيار تمثيل الجزائر دوليا.

وكان عوار، قد أكد أمس، في تصريحات خص بها الموقع الرسمي لـ “الفاف” بأنه قد ندم لاختياره تمثيل فرنسا في وقت سابق، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في فرنسا.

ووجه مدرب الديكة ما بين 2004 إلى 2010، ريمون دومينيك، انتقادات لاذعة إلى عوار، مؤكدا بأن تصريحاته غير مسؤولية، وأنه اختيار الجزائر مجبرا لا مخيرا.

وراح محلل قناة “ليكيب” الفرنسية، إلى أبعد من ذلك، حينما قال إنه كان على عوار، اختيار الجزائر حينما كان في المستوى العالي، وليس في الوقت الحالي.

كما أكد دومينيك، بأن عوار، اختار الجزائر لأنه لا يملك حاليا مكانة في المنتخب الفرنسي، بل ولا يشارك حتى مع فريقه أولمبيك ليون.