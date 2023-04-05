ديلور: “أحب نيمار..هو رجل طيب ويشبه رونالدينو”

أكد الدولي الجزائري، أندي ديلور، بأن علاقته مع الدولي البرازيلي، ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور، تحسنت بشكل كبير في الفترة الماضية.

وفي تصريحات خص بها صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية. اليوم الأربعاء. علق ديلور، حول المشاحنات التي حدثت في مناسبات مختلفة بينه وبين النجم البرازيلي.

وقال مهاجم الخضر: “كانت بيننا مشاحنات سابقا، لكن الآن كل شيء أصبح على ما يرام.. لقد تصالحنا”.

وواصل ديلور قائلا: “إنه رجل طيب وأنا أحبه كثيرا، يمكنه القيام بكل شيء فوق أرضية الميدان”.

كما أكد ديلور بأن نيمار يشبه كثيرا البرازيلي الآخر، رونالدينيو، الذي سبق له حمل ألوان “البي أس جي” أيضا، في بداية ألفينات القرن الماضي. وختم: “الجماهير كانت تدفع الأموال لمشاهدة موهبة مثله، عليك أن تحبه مثلما هو..نيمار كان قادرا أن يفعل ما يفعله مبابي لو لعب مباريات متتالية دون التعرض للإصابات”.