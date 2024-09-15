ديلور: “الذين لم يُؤمنوا بي منحوني قوّة سأضعها في خدمة المولودية”

بعث الدولي الجزائري، آندي ديلور، المنضم حديثا إلى مولودية الجزائر، برسالة قوية إلى أنصار الفريق، واعدا إياهم بتقديم كل شيء من أجل التألق مع النادي، لاسيما وأن الكثيرين لم يؤمنوا به.

وأوضح ديلور، الذي كان يأمل في العودة إلى “الليغ1” الفرنسية، بعد مغادرته أم صلال القطري، فيفري الماضي، قبل أن ينتهي به الأمر في العميد، في منشور على حسابه عبر “أنستغرام” بأنه رفقة عائلته مرّ بواحدة من أكثر الفترات تعقيدًا في حياته كرجل وأب ولاعب.

مضيفا: “لديّ أخطائي وتحملت كل العواقب.. لقد تعلمت الكثير والآن أقف أمامك ولكن أيضا معك، أقوى من أي وقت مضى، من الآن فصاعدا، أنا لاعب في مولودية الجزائر وفخور للغاية بارتداء ألوان هذا النادي، لتمثيل هذه المدينة الرائعة وهذا البلد الغالي”.

كما أبرز ديلور، بأن الاهتمام الصادق الذي أظهره له هذا النادي التاريخي والطموح أثّر فيه بشدة، وأن “المكتوب” هو من قاده للعميد.

موجّها شكره إلى الرئيس حاج رجم، الذي وضعه في أفضل الظروف، والمدرب بوميل. الذي أظهر بدوره اهتماما كبيرا بخدماته، وإلى كل الأشخاص الذين وقفوا بجانبه، وبشكل خاص زوجته.

وواصل مهاجم الخضر: “معًا، لنكتب الفصل التالي.. عالم كرة القدم عالم متواضع للغاية وغير صحي. أنا لا أنسى أي شيء، أستطيع أن أسامح لكني لا أنسى أي شيء”.

وختم: “شكرًا لأولئك الذين آمنوا بي بصدق، ولكن أشكر بشكل خاص أولئك الذين لم يؤمنوا بي. لأنهم منحوني غضبا، وقوة سأضعها في خدمة مولودية الجزائر والجزائر.. أراكم قريبا على أرضية الميدان”.