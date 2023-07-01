نانت الفرنسي يعثر على بديل ديلور

اقترب الدولي الجزائري، أندي ديلور، من مغادرة ناديه نانت الفرنسي، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، حسبما كشفت عنه اليوم السبت، تقارير صحفية فرنسية.

وأكد موقع “بوت فوتبال كلوب” في هذا الصدد، بأن نانت عثر على بديل ديلور. ووقع خياره على مهاجم نادي تروا، الناشط في الليغ2، ماما بالدي.

كما أشار المصدر ذاته، نقلا عن صحيفة “ليكيب” إلى أن إدارة نانت. ترغب في التعاقد مع لاعب غينيا بيساو، ماما بالدي، من أجل تعويض ديلور، المتواجد على مشارف مغادرة الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن مهاجم الخضر. التحق شهر جانفي الفارط بنادي نانت قادما من نيس، غير أنه فشل في فرض نفسه مع “الكناري” واكتفى خلالها بتسجيل هدفين فقط في 17 مشاركة.