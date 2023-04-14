ديلور يتضامن مع مدربه السابق المتهم بالعنصرية

قام لاعب المنتخب الوطني، أندي ديلور، بالتضامن مع مدربه السابق بنادي نيس، والحالي لباريس سان جيرمان كريستوف غالتييه.

ونشر مهاجم نانت ديلور، عبر خاصية الستوري على حسابه بالأنستغرام، صورة للمدرب كريستوفر غالتييه، المُتهم بالعنصرية والإساء للإسلام.

كنوع من التضامن مع المدرب غالتييه، والذي يعد حاليا محل إنتقادات لاذعة من الأواسط الكروية بفرنسا، وإتهامه بالعنصرية

بعد أن قام المدير الرياضي لنادي نيس الأسبق، جوليان فورنييه، بتسريب محتوى رسالة إلكترونية بينه وبين غالتييه، والتي أثارت جدلا واسعا في فرنسا.

بعد أن كشف فورنييه، أن رسالة المدرب غالتييه، تضمنت عبارات عنصرية تجاه اللاعبين السود والمسلمين بفريق نيس آنذاك.

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