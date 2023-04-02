رئاسة الحرمين.. 9 ملايين مصلٍ ومعتمر منذ بدء شهر رمضان المبارك

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والنبوي إن عدد قاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار. وضيوف الرحمن بلغ منذ بدء شهر رمضان المبارك. وحتى أمس السبت 9 ملايين و357 ألفا و853 مصليا ومعتمرا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الأحد، فقد تنوعت الخدمات المقدمة للمعتمر والمصلين خلال رمضان. وشملت توزيع 508 آلاف و560 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ62 ألفا و500 مستفيد. وتقديم التوعية الرقمية لـ719 ألفا و500 مستفيد. إلى جانب مليون و992 ألفا و50 مستفيدا من التوعية الميدانية. كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ45 ألفا و560 مستفيدا.

واشتملت نوعية الخدمات المقدمة توزيع 9497 أسوارة بمعصم اليد للزائر الصغير. إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ249 ألفا و906 مستفيدين. و32 ألفا و635 مستفيدا من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ653 ألفا و369 مستفيدا.

هذا جديد العمرة والحج.. هكذا ستكون الأسعار

وكشف مولود يوبي رئيس الإتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، أنه تم إقرار تسهيلات عديدة من أجل إنجاح رحلات العمرة وموسم الحج هذه السنة. مشيرا إلى ان الأسعار سترتفع عن السنوات السابقة.

وأضاف يوبي خلال استضافته في قناة “النهار”، أنه تم تمديد فترة تأشيرة العمرة إلى 90 يوما. بالإضافة كذلك إلى أن السعودية أطلقت خدمة “تأشيرتك عمرتك” من أجل السياحة. غير أن أسعار العمرة ارتفعت بأكثر من 50 بالمائة بعد جائحة كورونا. بعدما كانت تتراوح مابين 110 إلى 130 ألف دينار. أصبحت الأسعار حاليا تتراوح مابين 210 إلى 230 ألف دينار وهو مايعادل 23 مليون سنتيم.

وعن أسعار الحج هذا الموسم، أكد يوبي أنها ستكون مرتفعة مقارنة بالسنة الفارطة. أين وصلت إلى 850 ألف دينار وبعد تدخل رئيس الجمهورية بلغت 75 مليون سنتيم. مشيرا إلى أن سعر التذكرة للخطوط الجوية الجزائرية أو السعودية ارتفعت. حيث تتعدى 130 الف في رمضان. و115 ألف دينار للتذكرة في الايام العادية. بالإضافة كذلك إلى أسعار الفنادق والتأشيرة والنقل.